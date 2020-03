Sespa confirma mais seis paraenses com a covid-19: agora são 32 no Estado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Depois, outra postagem confirmou os demais casos: o de um homem, 24 anos, de Belém, que esteve em contato com caso confirmado; o de uma mulher, 53 anos, de Belém, que também esteve em contato com outro caso confirmado; e o de uma mulher de 39 anos, de Abaetetuba, que veio de Manaus.

A Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará (Sespa) confirmou mais seis casos de paraenses com a covid-19. O balanço da Sespa foi divulgado por volta das 10h desta terça-feira (31). Segundo confirmou à redação integrada de O Liberal a secretaria, agora são 32 paraenses acometidos pela covid-19, causada pelo coronavírus.

You May Also Like