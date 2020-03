Voo que repatria brasileiros do Suriname chega ao Pará nesta terça-feira, 31

Voo de repatriação de brasileiros pousa no Aeroporto Internacional de Belém, nesta terça-feira (31). — Foto: Oswaldo Forte/Libcop

Chegada está prevista para às 12h45. 78 passageiros estão confirmados, sendo 44 paraenses. Governo do Pará permitirá que apenas paraenses desembarquem, os demais terão que chegar ao destino final com ajuda do Governo Federal.

O voo PY9915, do Suriname, está com chegada prevista para às 12h45, desta terça-feira (31), no Aeroporto Internacional de Belém. A aeronave sairá de Paramaribo às 11h (horário de Brasília) e fará o trajeto para repatriar brasileiros devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Do total de 128 lugares disponíveis na aeronave, 78 passageiros já estão confirmados, sendo que 44 são paraenses.

O Governo do Pará informou que somente os paraenses estão autorizados a desembarcar na capital do estado e que passarão por exames para identificar o quadro de saúde de cada um.

O voo faz parte de um esforço do governo de trazer brasileiros que estão impedidos de voltar ao país por conta do cancelamento de voos decorrentes da pandemia do coronavírus.

“Quem apresentar sintomas será encaminhado para exames. Quem não tiver sintomas vai assinar uma declaração, se responsabilizando a ficar em casa em quarentena. Se infringir a lei, será responsabilizado. Iremos monitorá-los”, afirmou Helder Barbalho.

Quanto aos demais passageiros, a responsabilidade deles chegarem ao destino final será do Governo Federal.

“Eu falei com o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, para que o governo federal tomasse as providências a respeito dos passageiros que não são paraenses. Que fosse dada uma solução para que essas pessoas possam seguir com segurança até seu destino final”, disse Barbalho.

Voo cancelado

No dia 20 de março, a empresa aérea abriu venda de bilhetes para brasileiros retornarem para o país devido à pandemia do Covid-19. No entanto, o Governo do Pará ingressou na Justiça uma ação cautelar de emergência para que os passageiros fossem isolados sob responsabilidade do Governo Federal, afim de possíveis contaminações no território paraense. O Governo do Estado também solicitou informações de quantos paraenses estariam presentes no voo. A Justiça Federal deferiu o pedido. A companhia aérea cancelou o voo e informou os passageiros alegando motivos urgentes. Em nota, a empresa apenas pediu desculpas pelo transtorno.

