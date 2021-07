Sespa reforça vacinação contra o Sarampo no Pará

Campanhas de vacinação contra a pólio e sarampo são prorrogadas em Alagoas — Foto: Carla Cleto/Sesau

O sarampo por meio da aplicação da tríplice viral, que protege também contra a rubéola e a caxumba.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) volta a alertar a população para que se vacine contra o sarampo por meio da aplicação da tríplice viral, que protege também contra a rubéola e a caxumba.

A vacina está disponível para crianças de 6 meses de idade até adultos com 59 anos nas Unidades Básicas de Saúde dos 144 municípios paraenses de forma contínua, independente de campanhas.

O alerta é para evitar que casos da doença continuem aumentando no Pará. Somente de primeiro de janeiro a 30 de junho deste ano já chegam a 86 confirmações, das quais 75 em Afuá, município da ilha do Marajó. Ainda que a Secretaria já tenha desenvolvido várias frentes de mobilização para sensibilizar os municípios a intensificarem a vacinação contra a o sarampo, a baixa procura pela vacina segue como um fator preocupante.

Segundo a diretora de Epidemiologia da Sespa, Daniele Nunes, a vacina está disponível na rotina das salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde para todas as pessoas que ainda estão com o esquema vacinal incompleto. No Pará, a intensificação da campanha deste ano vigora até 27 de agosto.

As doses são ofertadas a partir de um ano de idade no calendário de vacinação da criança e a todas as faixas etárias. O ideal é que a pessoa tenha tomado, pelo menos, duas doses ao longo da vida. A orientação é voltada principalmente às pessoas de 20 a 29 anos, que representaram 39,5% do total de casos de sarampo já confirmados este ano.

