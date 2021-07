PRF encontra e apreende espingarda no interior de caminhão na BR-163, em Santarém

Espingarda foi encontrada durante revista em caminhão na BR-163, em Santarém — Foto: PRF/Divulgação

O condutor disse que não sabia da existência da arma dentro do veículo e que o trabalho dele era entregar a encomenda em Belterra.

Durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 995, BR-163, em Santarém, no oeste do Pará, realizada na tarde desta quarta-feira (7) foi encontrada uma espingarda com 8 munições .38 intactas. Segundo os policiais, o nervosismo dos ocupantes foi o que chamou a atenção. A arma de fogo foi encontrada no momento da revista.

À equipe, o condutor disse que não sabia da existência da arma dentro do veículo e que o trabalho dele era entregar a encomenda em Belterra. Ao ser questionado, ele não contou a quem a encomenda seria entregue.

Diante dos fatos, e por, em tese, se tratar do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da lei 10.826/2003), o condutor e o passageiro foram encaminhados para delegacia de Polícia Civil para os procedimento cabíveis.

Por G1 Santarém — PA

