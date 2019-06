Sete detentos fogem de presídio em Castanhal

(Foto:Reprodução)-Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na recaptura do fugitivo pode fazer uma denúncia anônima pelo 181.

Sete detentos fugiram do Centro de Recuperação Regional de Castanhal (CRRCAST), no nordeste do Estado, na madrugada desta segunda-feira (24). Os presos estavam custodiados na área de visita B, espaço destinado exclusivamente para receber visitas.

Os presos fugiram pelo telhado da instituição. A estrutura foi quebrada pelos internos. Os foragidos foram identificados como: Jefferson Luiz Nascimento Carvalho, Paulo César Sousa Silva, Sebastião Vitor Pantoja da Fonseca, Randesson Gleidson Alves Leal, Marcos Vinicius Viana, Mawillo Ribeiro Sodre e Higo Patrick do Nascimento.

De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe), a área está com superpopulação carcerária. Conforme informou a Susipe, a unidade tem capacidade para 64 internos mas, de acordo com o mapa carcerário do último dia 21 de junho, está comportando 143 presos. Esse número equivale há superpopulação de 123%.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na recaptura do fugitivo pode fazer uma denúncia anônima pelo 181. O sigilo é garantido.

