Vídeo Revela Fogo Subterrâneo em Jacareacanga | PA

Foto: Reprodução | Fenômeno raro é explicado por pesquisador; Pará registra aumento significativo de focos de incêndio.

Um vídeo que circula pela internet mostrando fumaça saindo debaixo de uma estrada de terra cheia de rachaduras assusta quem assiste, sem entender como ocorre o fenômeno. A gravação foi feita pelo indígena Munduruku Ozinaldo Akay e mostra a situação em Jacareacanga, no sudoeste paraense. O jovem gravou o vídeo a caminho de sua aldeia como forma de retratar a seca na região.

O Pará registrou 16.682 focos de incêndio neste mês de setembro, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), quase o dobro do contabilizado no mesmo período do ano passado.

Alvalá Plinio, pesquisador do órgão, explica que se trata de “fogo subterrâneo”, que ocorre em regiões de turfa, uma camada de material orgânico formada pela decomposição, que fica a centímetros abaixo da terra — e tem lenta degradação. Em épocas de seca, esse material fica suscetível ao fogo. O fenômeno é raro e muitas vezes não apresenta chamas; por essa razão, é de difícil detecção.

A ação humana ao queimar mato ou lixo em uma região com turfa também pode causar esse tipo de evento: o fogo se alastra por debaixo da terra. Em ambos os casos, a fumaça pode aflorar em alguns pontos, assim como o próprio fogo.

Fonte: Diário do Pará – Carol Menezes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/2024/08:06:05

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...