Sete pessoas são arremessadas de carro durante capotamento e duas passageiras morrem em distrito de Peixoto de Azevedo (MT)

Por G1 MT 28/07/2021 11h06 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Natieli e Lucileide morreram no local e as outras vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal em estado gravíssimo. A Polícia Civil investiga o acidente e as causas dele.

A Polícia Civil que as sete pessoas que estavam no veículo foram arremessadas.

De acordo com a Polícia Civil, o carro, modelo Gol, trafegava sentido Distrito de União do Norte/Matupá, quando o condutor perdeu o controle da direção e capotou diversas vezes.

Uma mulher e uma adolescente morreram em um acidente de carro nesta terça-feira (27) na MT-322, próximo ao distrito de União do Norte em Peixoto de Azevedo (MT). Segundo a Polícia Civil, elas estavam em um carro com sete pessoas que capotou.

You May Also Like