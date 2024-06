Sete pessoas são mortas em chacina em praça no interior do Ceará

(Foto: Reprodução)- Chacina ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20) na Praça Clóvis Beviláqua, no Centro da cidade de Viçosa. A sete vítimas foram rendidas e colocadas lado a lado antes de serem assassinadas a tiros; Outras duas pessoas ficaram feridas.

Sete pessoas foram mortas a tiros em uma chacina na Praça Clóvis Beviláqua, no Centro da cidade de Viçosa do Ceará, no interior do Ceará, na madrugada desta quinta-feira (20). Outras duas pessoas ficaram feridas.

Um vídeo mostra que as sete vítimas foram rendidas e colocadas lado a lado antes de serem assassinadas a tiros.

Conforme o Batalhão da Polícia Militar do município, parte do grupo estava fazendo uma comemoração na praça da matriz quando ocupantes de veículos passaram atirando, por volta das 3h. Na ação, nove pessoas foram baleadas, destas, sete morreram no local e duas foram socorridas.

Os sobreviventes foram levados ao Hospital Municipal de Viçosa e em seguida transferidos para o Hospital e Maternidade Madalena Nunes, na cidade de Tianguá. O estado de saúde dos baleados não foi informado.

A polícia isolou a praça. Entre as vítimas mortas estão homens e mulheres, que ainda não foram identificados formalmente.

Em nota, a Secretaria da Segurança do Ceará afirma que equipes policiais estão “em diligências ininterruptas, com o intuito de elucidar as sete mortes e duas lesões à bala” na cidade Viçosa do Ceará.

O secretário da Segurança, Roberto Sá, e membros da cúpula das forças policiais do estado se deslocam para o município para atuar no caso, conforme a pasta.

O governador Elmano de Freitas classificou a violência como “inaceitável”. “Tenham certeza que os bandidos envolvidos serão identificados e presos, um a um, para que paguem na Justiça por tamanha atrocidade. Minha solidariedade aos familiares e amigos”, disse, em mensagem em rede social.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2024/08:46:32

