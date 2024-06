Homem e menina ficam feridos após serem atropelados por caminhonete em Uruará

(Foto: Reprodução)- Acidente aconteceu no cruzamento da Rua Benjamin Constant com a Avenida Vale do Xingu.

Respeitar os sinais de trânsito é uma das principais medidas a serem adotadas pelos condutores de veículos para a prevenção de acidentes. O que pode não ter ocorrido no caso de um sinistro registrado por volta das 7:45h desta quinta-feira, 20/06, no cruzamento da Rua Benjamin Constant com a Avenida Vale do Xingu, centro da cidade de Uruará (PA). Uma caminhonete invadiu a preferencial e acabou atropelando um homem e uma menina, que seriam pai e filha, deixando os dois feridos. As vítimas estariam transitando numa motocicleta.

O local do acidente é sinalizado com placas de PARE e mesma sinalização pintada na pista da Rua Benjamin Constant.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou socorro, fazendo o resgate dos feridos. A menina de 11 anos apresentava escoriações na testa, nas mãos e possível fratura exposta na tíbia da perna direita (na altura da canela), já o homem apresentava aparentes escoriações leves principalmente na região do rosto.

O motorista da caminhonete (que seguia pela Rua Benjamin Constant) permaneceu no local até o socorro chegar e resgatar as vítimas.

Homem e menina (que seguiam pela Avenida Vale do Xingu) foram levados para o Hospital Municipal de Uruará (HMU) e ainda não há informações sobre o quadro clínico deles.

As circunstâncias do sinistro ainda não foram esclarecidas.

Trânsito inseguro

A falta de segurança no trânsito da cidade de Uruará é evidenciada a cada dia pelos recorrentes acidentes vitimando, principalmente motociclistas, com pessoas ficando com sequelas graves e outras morrendo. As ruas e avenidas pavimentadas recentemente já receberam a sinalização, mas parece que a maioria dos condutores ignoram os sinais de trânsito, mesmo estando bem visíveis. Sem contar os engraçadinhos que andam com seus veículos sem farol, e aqueles que acham bonito empinar moto em via pública movimentada.

A persistir como está, os acidentes continuarão ocorrendo em grande escala. Medidas coerentes e contundentes precisam ser tomadas, a começar pela estruturação e investimento no Departamento Municipal de Trânsito.

Fonte: Gazeta Real e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2024/09:27:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...