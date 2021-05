Saúde Pública de Novo Progresso está a deriva – Secretária de Saúde não comparece para dar explicações na Câmara de Vereadores

Eliane Borges Pereira da Silva Secretaria Municipal de Saúde foi convidada pela Câmara de Vereadores a participar da sessão Legislativa que ocorreu ontem (04/05) para prestar esclarecimentos, na ultima hora justificou não comparecimento. – (Foto:Reprodução Portal da Prefeitura) –

A situação da saúde pública de Novo Progresso-PA, desde o início do ano só se agravou com a falta de médicos e principalmente de medicamentos no HMNP (Hospital Municipal)e nos PSF (postos de saúde).

Nesse primeiro quadrimestre do ano de 2021, é nítido e notório o descontentamento da população que procura a saúde pública para ser atendida e sofre com a falta de médicos e medicamentos básicos e tem que comprar remédios nas farmácias do município. Diariamente esses pacientes divulgam em redes sociais os problemas, procuram os vereadores para os ajudarem, assim como é divulgado pelo site matérias referente as essas situações.

Existe um ditado que diz o seguinte: “Casa onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão.” Esse é o caso da saúde de Novo Progresso. Entra prefeito, sai prefeito, entra governo, sai governo, e a crise só agrava. E quem paga o pato é a população carente e desvalida que precisa de atendimento médico e medicamentos porque não pode pagar um atendimento médico particular e medicamentos básicos. O caos é total. A saúde entrou em colapso.

A secretária de Saúde Sr(a) Eliane Borges Pereira da Silva, foi convidada pela Câmara de Vereadores a participar da sessão Legislativa que ocorreu ontem (04/05) para prestar esclarecimentos, através de oficio enviado. Foi recebido o oficio no dia 28/04.

A secretária não compareceu, protocolou um oficio justificando a sua ausência as 13:00 horas do dia (04/05), final do expediente da Câmara e o dia da sessão Legislativa. No conteúdo do oficio informou que devido a uma reunião anteriormente confirmada não poderia estar presente.

Diante desta situação a Câmara de Vereadores na sessão realizada ontem (04/05), CONVOCOU a secretária de saúde conforme a Leio Orgânica do Município para que se faça presente na próxima sessão legislativa, marcada para o dia 11/05.

O não comparecimento da secretária pode configurar crime de responsabilidade conforme a Lei Orgânica do Município no Artigo 60 (parágrafo único) e Artigo 59.

O presidente da Câmara Francisco Gomes de Sousa (PSC) em seu pronunciamento criticou a ausência da secretária de saúde, que era uma falta de respeito com aquela Casa de Leis, que era uma oportunidade dela explicar todas essa situações que estão ocorrendo na saúde pública do município.

Segundo o vereador Juliano Simionato (DEM) está faltando gestão na área da saúde do município. “E quem está pagando a conta é o cidadão que sofre com a falta de atendimento médico eficiente e falta de medicamentos básicos”.

Foi uma falta de respeito como os vereadores o não comparecimento e ter protocolado a justificativa da sua ausência em cima da hora, sendo que poderia ter informado com antecedência.

Todos os dias somos procurados pela população relatando o caos existente na saúde pública do município de Novo Progresso.

Em seu pronunciamento o vereador Samuel (PSDB), relatou o caos na saúde no município e informou que o dinheiro da saúde está vindo, R$ 2.000,000,00 (dois milhões) no fundo a fundo da saúde e do SUS mais R$ 1.040.000,00 (Hum milhão e quarenta mil reais), nos primeiros três meses do ano e segundo o vereador esse recurso não pode ser investido em pagamento de salários do funcionários e sim investidos na melhoria da saúde pública como aquisição de medicamentos.

Fonte: Jornal Folha do Progresso

