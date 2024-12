Corpo de vereador do Pará que estava dentro de caminhonete a 35 metros de profundidade é resgatado por mergulhadores

Mergulhadores atuam no resgate do corpo das vítimas do desabamento da ponte JK | Foto: Reprodução/@carlosbrandaoma/X

Mais um corpo de uma das vítimas do colapso da ponte Juscelino Kubitschek, na divisa entre o Maranhão e Tocantins, foi resgatado por mergulhadores. A vítima é o vereador Ailsson Gomes Carneiro, do município de Novo Repartimento, no Pará

Uma semana após o colapso da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), as buscas por vítimas desaparecidas segue sendo executada pelas autoridades.

O corpo de mais uma vítima da queda da ponte entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) foi resgatado neste domingo (29). Até o momento, dez pessoas morreram. Outras sete continuam desaparecidas.

O tenente coronel do Corpo de Bombeiros do Tocantins, Donaldo Lourinho, confirmou o resgate do corpo de Ailsson Gomes Carneiro, de 57 anos. Ele era vereador da cidade de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, e foi retirado de uma caminhonete, modelo Mitsubishi L200 Triton, encontrada na última quinta-feira (26).

No sábado (28), os mergulhadores já haviam resgatado Elisangela dos Santos Chagas, de 50 anos, companheira de Ailsson.

As equipes continuam nas tentativas para a retirada de um corpo localizado no interior de um caminhão. As condições climáticas pioraram nas últimas horas, pois as chuvas na região tornam as águas do Rio Tocantins mais turvas.

A busca por desaparecidos após a queda da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, foi retomada ontem, após terem sido afastados os riscos de desabamento de novos trechos da estrutura. A ponte desabou no último domingo (22).

Fonte: g1

