Saiba quem são as vítimas da queda do avião da PF no Aeroporto da Pampulha

Guilherme Irber e José de Moraes Neto morreram em queda de avião da PF(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Dois agentes da Polícia Federal morreram com a queda da aeronave; a terceira vítima foi encaminhada ao João XXIII.

Dois agentes da Polícia Federal morreram após a queda de uma aeronave do modelo Cessna 208 Caravan, nos arredores do Aeroporto da Pampulha, no início da tarde desta quarta-feira (6). A terceira vítima foi encaminhada de helicóptero ao João XXIII pelo Corpo de Bombeiros.

Os policiais faziam parte do Operações Aerotáticas da Polícia Federal (CAOP) de Brasília, unidade responsável por pilotar aeronaves da Polícia Federal. Fontes ligadas à investigação confirmaram à Itatiaia que Guilherme de Almeira Irber e José de Moares Neto morreram com a queda.

O terceiro ocupante, identificado como o mecânico Walter Luiz Martins, contratado de uma empresa terceirizada, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro “lúcido e orientado”, segundo informação da PF. A Itatiaia apurou que, na noite desta quarta-feira (6), Martins estava entubado. Ele sofreu queimaduras de primeiro grau e trauma abdominal e precisou ser entubado. Médicos avaliam possíveis lesões internas.

Quem são as vítimas da queda do avião da PF

Guilherme de Almeida Irber era piloto especializado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), além da atuação pelo CAOP. O agente compartilhava fotos de aeronaves da Polícia Federal através de uma conta própria no Flickr, e passou por treinamentos nos Estados Unidos.

José de Moraes Neto, outra vítima confirmada do acidente, também passou por um treinamento especial, mas para pilotar a aeronave Cessna 208 Caravan, mesmo modelo do acidente. Em 2021, o agente foi para Wichita, no Kansas, Estados Unidos, para fazer a especialização.

A idade das vítimas não foi divulgada pela Polícia Federal. A organização anunciou que se solidariza com familiares e amigos dos agentes mortos no acidente desta quarta-feira (6) e decretou luto oficial de três dias.

