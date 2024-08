Siga Antenado: Famílias de Novo Progresso e mais 50 cidades do Pará podem receber nova parabólica digital

Antena parabólica tradicional pode ser substituída pelo modelo digital gratuitamente por quem está cadastrado nos programas sociais do Governo Federal — Foto: Siga Antenado/Divulgação

Nova fase atinge 109 mil famílias inscritas em programas sociais que ainda utilizam a parabólica tradicional.

Moradores de 51 municípios paraenses podem ter direito a receber gratuitamente a nova parabólica digital.

São mais de 109,9 mil famílias contempladas pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

O serviço é feito por fases, começando pelo agendamento, atingindo cerca de 338 mil famílias.

A substituição é necessária porque as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Isso significa que quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital não conseguirá mais assistir à TV.

Outro problema que o modelo tradicional enfrentará é o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada na cidade ou região.

Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida.

Para ter direito ao kit com a nova parabólica digital, é preciso:

estar inscrito em um dos programas sociais do Governo Federal (CadÚnico);

ter uma parabólica tradicional instalada e em funcionamento em casa.

Quem utiliza outros sistemas de transmissão para assistir à televisão, como antena digital espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que faça parte de programas sociais, não precisa fazer a troca.

Para saber se tem direito ao kit gratuito com a nova parabólica digital, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br, com o número do CPF ou do NIS em mãos.

Cidades que tiveram o agendamento aberto no Pará:

Acará

Alenquer

Anapu

Aurora do Pará

Bagre

Baião

Brasil Novo

Cachoeira do Arari

Capitão Poço

Concórdia do Pará

Curralinho

Dom Eliseu

Floresta do Araguaia

Garrafão do Norte

Goianésia do Pará

Gurupá

Ipixuna do Pará

Irituia

Jacundá

Juruti

Limoeiro do Ajuru

Mãe do Rio

Medicilândia

Mocajuba

Monte Alegre

Muaná

Novo Progresso

Novo Repartimento

Óbidos

Oeiras do Pará

Oriximiná

Ourilândia do Norte

Pacajá

Placas

Ponta de Pedras

Portel

Porto de Moz

Rio Maria

Rondon do Pará

Rurópolis

Santa Cruz do Arari

Santana do Araguaia

São Domingos do Capim

São Miguel do Guamá

São Sebastião da Boa Vista

Senador José Porfírio

Tomé-Açu

Tucumã

Uruará

Vitória do Xingu

Xinguara

