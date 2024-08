Show gratuito de Alok em Belém já tem data marcada e com direito a megaestrutura; confira

O show gratuito de Alok ocorre em novembro de 2024, a um ano da COP30 — Foto: Divulgação

Show marca a abertura dos eventos para a COP30, realizada em novembro de 2025.

O show gratuito de Alok, evento aguardado pelos fãs e simpatizantes do gênero eletrônico, já tem data marcada para ocorrer em Belém. O evento, aberto ao público de todas as idades, vai agitar o Estádio do Mangueirão no dia 15 de novembro deste ano.

Para oferecer uma experiência única aos paraenses, a estrutura conta mais de 100 toneladas de equipamentos, 400 refletores, 600m2 em mais de dois mil painéis de led e palco giratório de visão 360º, montado em uma organização equivalente a um prédio de quase dez andares.

O evento marca o início dos eventos da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, marcada para novembro de 2025, em Belém.

Alok, que tem toda uma trajetória de trabalho ligada à causa ambiental, recebeu um convite do governador do Pará, Helder Barbalho, em abril deste ano, para ser o embaixador da COP30.

