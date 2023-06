Simaria celebra 41 anos com vídeo ousado no Instagram

Simaria completou 41 anos no dia 16 de Junho. | (Foto:Reprodução)

A Ex-dupla com a irmã Simone, a cantora esbanjou a boa forma em frente ao espelho.

A cantora Simaria comemorou a chegada de seus 41 anos de idade de uma maneira bastante ousada. Em uma publicação no Instagram, a artista presenteou seus seguidores com um vídeo no qual aparece posando em frente ao espelho usando uma lingerie nude.

“Bem-vinda aos 41… É, 41”, diz a Sertaneja com um sorriso no rosto no vídeo compartilhado. A cantora demonstrou gratidão pelas mensagens de carinho que recebeu dos amigos e fãs ao escrever na legenda da postagem: “O segredo da felicidade está na simplicidade das coisas. Muito obrigada por todas as mensagens de carinho, amigos e fãs. Seguimos!”, disse.

Nos comentários da publicação, os seguidores não pouparam elogios e parabenizaram a aniversáriante por mais um ano de vida. Um fã escreveu: “41 anos de muita garra e de uma mulher que sabe honrar o seu papel. Feliz vida, Simarinha”. Outro seguidor não poupou elogios ao comentar: “Imagina chegar aos 41 ficando cada vez mais gostosa”.

Simaria, que conquistou o público com seu talento e carisma, continua a brilhar e a encantar seus admiradores. A artista, ao celebrar seu aniversário de forma ousada e com uma mensagem de gratidão, mostra que está pronta para seguir em frente e enfrentar novos desafios em sua vida pessoal e profissional.]

Curtir isso: Curtir Carregando...