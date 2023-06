PF prende empresários por extração de ouro ilegal no Amazonas, garimpeiros usavam cianeto

(Foto:Reprodução) – A Polícia Federal cumpre, na manhã de hoje (27), três mandados de prisão e oito de busca e apreensão, em Manaus, e em cidades de Rondônia e do Paraná contra empresários e um grupo de pessoas que têm ligação com garimpos ilegais que se utilizam de cianeto e mercúrio para extrair ouro e outros minérios de forma ilegal em Japurá, no Amazonas.

Nas casas, empresas e outros endereços ligados aos alvos, a PF apreendeu bens de alto valor, como joias, carros, dinheiro, relógios e até uma coroa de pedras preciosas.

As investigações tiveram início em outubro de 2020, a partir da prisão em flagrante de duas

pessoas na cidade de Ji-Paraná (RO), enquanto tentavam transportar 60g de ouro sem qualquer documentação, avaliado em R$18.600,00.

A partir da apreensão dos aparelhos telefônicos dos presos foram constatados indícios de uma extensa rede de exploração ilegal de garimpo na região de Japurá, no Amazonas.

Vale ressaltar que um dos presos em 2020 foi assassinado em outubro daquele ano em frente à sua loja de revenda de carros, na cidade de Curitiba, no Paraná, após ter sido solto na audiência de custódia.

Fonte:Thaís Menezes – DRT 803-AM, TV Globo e g1 Rio e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2023/05:00:37

