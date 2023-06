Aumento salarial para a Polícia Militar e Bombeiros do Pará é sancionado

O aumento também se estende aos pensionistas, na qual a remuneração e pensão militar devem ser alcançadas pela regra da paridade

(Foto:Agência Pará).

A proposta de aumento foi enviada pelo Governo do Estado para a Assembleia Legislativa do Pará, que aprovou o projeto na última semana (Agência Pará)

Praças e praças especiais dos quadros de ativos e inativos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar terão um novo reajuste salarial. O aumento também se estende aos pensionistas, na qual a remuneração e pensão militar devem ser alcançadas pela regra da paridade. A lei foi sancionada nesta terça-feira (27/06) pelo governador Helder Barbalho e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje.

A proposta de aumento foi enviada pelo Governo do Estado para a Assembleia Legislativa do Pará, que aprovou o projeto na última semana. As despesas que ocorrerão na proposição estão previstas no Orçamento Fiscal e de Seguridade Social e observarão os limites impostos pela Lei Complementar Federal n° 101 de maio de 2000 e a capacidade orçamentária e financeira do Estado.

Em caso de eventual revisão geral nos salários dos servidores públicos estaduais, ainda em 2023, o reajuste será compensado.

A remuneração dos militares passarão a ter os seguintes valores:

PRAÇAS

Soldado: R$ 1.320,03

Cabo: R$ 1.386,03

Terceiro Sargento: R$ 1.455,34

Segundo Sargento: R$ 1.528,10

Primeiro Sargento: R$ 1.604,51

Subtenente: R$ 1.684,73

PRAÇAS ESPECIAIS

Aluno CFP: R$ 1.320,03

Aluno Oficial (Cadete): R$ 1.684,73

Aspirante-à-Oficial: R$ 1.684,73

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2023/18:20:33

