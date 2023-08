Sindicato Rural de Santarém promove 5ª abertura da Colheita do Milho do Baixo Amazonas

Produtores estimam uma colheita de 60 mil toneladas de milho — Foto: Reprodução

Cultura é a segunda mais cultivada no polo Tapajós de grãos e tem contribuição incisiva no PIB dos municípios da região.

O Sindicato Rural de Santarém (Sirsan) promove nesta sexta (11) e sábado (12), na Fazenda Lavras, na comunidade de Amapá (BR 163- Km 34), no município de Belterra a 5ª Abertura Oficial da Colheita do Milho. A iniciativa que reúne produtores rurais, autoridades, representantes de empresas, estudantes e a sociedade geral já faz parte do calendário agrícola da região Oeste do Pará.

Segundo dados do Sirsan, na safra 2022/2023 foram cultivados 100 mil hectares de milho, sendo que o grão foi plantado em meados do mês de março. A previsão de colheita é de 600.000 mil toneladas, o que deve gerar um retorno financeiro estimado de 500 milhões de reais.

O milho é a segunda maior safra de grão produzida na região metropolitana de Santarém, que engloba também os municípios de Mojuí dos Campos e Belterra. A cultura tem influência direta na economia das cidades, sobretudo no segundo semestre do ano. Do total produzido 40% é destinado a indústria de criação de aves e 60% vai para exportação.

Projeções divulgadas pela Companhia Nacional do Abastecimento (Conab) em julho, apontaram que a safra de milho no Brasil deve alcançar um novo recorde com produção estimada em mais de 125 milhões de toneladas no país. No Pará, estimativa feita pelo Levantamento Sistemático de Produção Agrícola (LSPA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgada no primeiro semestre mostrou que as culturas do milho, soja e cacau tiveram crescimento em território paraense. No caso do milho, as estimativas apresentam ganhos de 0,61% na área colhida e de 11,73% na quantidade produzida.

Nesta sexta, acontecerá a colheita dos híbridos de milho para demonstração da sanidade e produtividade. No dia 12, o evento começará a partir das 09h, com uma palestra sobre tendências de mercado. A programação continua com a solenidade de abertura, almoço festivo, colheita de grãos.

