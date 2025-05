O fim de uma era chegou com o Skype desligado! Confira os principais motivos dessa decisão

(Foto: Reprodução) – Serviço de videochamadas deixará de funcionar e usuários são orientados a migrar para o Teams

A Microsoft anunciou em comunicado no perfil oficial do Skype no X que o serviço será descontinuado nesta segunda-feira (5), e orientou os usuários a migrarem suas contas para o Microsoft Teams, mantendo histórico de conversas e contatos.

A decisão atende ao plano da empresa de otimizar seus serviços gratuitos de comunicação em tempo real e focar na plataforma Teams.

Ao instalar o aplicativo nas lojas Microsoft Store, Play Store e App Store, o usuário é redirecionado a página de download do Microsoft Teams que substituirá o serviço.

Lançado em 2003, o Skype rapidamente se tornou um dos sites mais populares para ligações de voz e vídeo gratuitas pela internet, chegando a centenas de milhões de usuários.

Em 2011, a Microsoft adquiriu o aplicativo por US$ 8,5 bilhões(R$ 48 bilhões na cotação atual), sua maior compra até então, e integrou suas funcionalidades a produtos como Xbox e Windows.

Apesar de inovações como chamadas de alta qualidade e integração com dispositivos vestíveis, o Skype enfrentou perda de público com a ascensão de aplicativos como WhatsApp e Facebook Messenger.

Em 2017, um redesign inspirado no Snapchat motivou críticas de usuários insatisfeitos, que reclamaram de mudanças desnecessárias em recursos já consolidados.

Em postagem assinada por Jeff Teper, presidente de aplicativos colaborativos da Microsoft, a empresa explicou que o Teams oferece recursos equivalentes aos do Skype, incluindo chamadas individuais e em grupo, mensagens e compartilhamento de arquivos, além de funcionalidades avançadas, como agendamento de reuniões e criação de comunidades.

Clientes que assinam planos pagos no Skype poderão usufruir dos serviços até o fim de seu período de renovação.

Quem optar por não migrar deve exportar dados como histórico de chats, contatos e registros de chamadas antes do encerramento.

A Microsoft disponibilizará suporte para ajudar na transição e preservação dessas informações.

Fonte: Vitor Hugo Girotto – tecnologia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/05/2025/15:19:35

