Concurso ANPD: Publicado edital para o preenchimento de 1907 vagas

Foi publicado, no diário oficial da União desta sexta-feira, 9 de maio, o edital de abertura de inscrições do novo concurso ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) para o preenchimento de nada menos do que 1.917 vagas, sendo 213 para o preenchimento imediato e 1.704 para formar cadastro reserva de pessoal, para contratações temporárias. Do total de vagas imediatas, 11 são cargos com exigência de níveil médio e 202 para nível superior, com remuneraçõs iniciais que variam de R$ 1.853 a R$ 9.047, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além da escolaridade, para concorrer também será exigida experiência anterior, de acordo com o cargo.O certame já contava com contrato assinado com a banca desde 14 de abril. As inscrições serão recebidas no período de 23 de maio a 15 de junho.

No concurso ANPD, a distribuição de vagas imediatas é a seguinte:

As vagas para formar cadastro reserva de pessoal são as seguintes:

A ANPD está localizada no Distrito Federal e a duração dos contratos será de até cinco anos, podendo ser prorrogada anualmente.

Concurso ANPD: veja exigências dos cargos

101 – DIREITO – requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; e (3) experiência profissional superior a 5 (cinco) anos na área de formação ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), em qualquer área do conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

102 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do MEC e com o documento Manual para Classificação dos Cursos de Graduação e Sequenciais Cine Brasil, do INEP), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; e (2) experiência profissional superior a 5 (cinco) anos na área de formação ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), em qualquer área do conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

103 – CIÊNCIAS CONTÁBEIS – requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; e (3) experiência profissional superior a 5 (cinco) anos na área de formação ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), em qualquer área do conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

104 – ADMINISTRAÇÃO / GESTÃO PÚBLICA / ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA / ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Administração, ou em Administração Pública, ou em Engenharia de Produção, ou em Gestão Pública, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e (2 ) experiência profissional superior a 5 (cinco) anos na área de formação ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), em qualquer área do conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

105 – QUALQUER ÁREA DE FORMAÇÃO – requisitos: requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso graduação em qualquer área do conhecimento fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; e (2 ) experiência profissional superior a 5 (cinco) anos na área de formação ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), em qualquer área do conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

ATIVIDADES TÉCNICAS DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL (Códigos 200):

*Documentos utilizados para a avaliação de títulos não poderão ser utilizados como requisitos.

201 – DIREITO – requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; e (2) experiência profissional superior a 3 (três) anos na área de formação ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), em qualquer área do conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

202 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do MEC e com o documento Manual para Classificação dos Cursos de Graduação e Sequenciais Cine Brasil, do INEP), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; e (2) experiência profissional superior a 3 (três) anos na área de formação ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), em qualquer área do conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

203 – CIÊNCIAS CONTÁBEIS – requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso graduação em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; e (2) experiência profissional superior a 3 (três) anos na área de formação ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), em qualquer área do conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

204 – ADMINISTRAÇÃO / GESTÃO PÚBLICA/ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso graduação em Administração, ou em Administração Pública, ou em Gestão Pública, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; e (2 ) experiência profissional superior a 3 (três) anos na área de formação ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), em qualquer área do conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

205 – QUALQUER ÁREA DE FORMAÇÃO – requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área do conhecimento fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; e (2 ) experiência profissional superior a 3 (três) anos na área de formação ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), em qualquer área do conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

206 – ECONOMIA – requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Economia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; e (2) experiência profissional superior a 3 (três) anos na área de formação ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), em qualquer área do conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

207 – ESTATÍSTICA – requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Estatística, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; e (2) experiência profissional superior a 3 (três) anos na área de formação ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), em qualquer área do conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC

208 – RELAÇÕES INTERNACIONAIS – requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Relações Internacionais, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; e (2) experiência profissional superior a 3 (três) anos na área de formação ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), em qualquer área do conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

209 – ARQUIVOLOGIA / BIBLIOTECONOMIA – requisitos: requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Arquivologia, ou em Biblioteconomia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; e (2) experiência profissional superior a 3 (três) anos na área de formação ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), em qualquer área do conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

210 – COMUNICAÇÃO SOCIAL – requisitos: requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Comunicação Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; e (2) experiência profissional superior a 3 (três) anos na área de formação ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), em qualquer área do conhecimento, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

ATIVIDADES TÉCNICAS DE SUPORTE (Códigos 300)

301 – DIREITO – requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; e

302 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação na área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do MEC e com o documento Manual para Classificação dos Cursos de Graduação e Sequenciais Cine Brasil, do INEP), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

303 – CIÊNCIAS CONTÁBEIS – requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

304 – ADMINISTRAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA / GESTÃO PÚBLICA – requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Administração, ou em Administração Pública, ou em Gestão Pública, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

305 – QUALQUER ÁREA DE FORMAÇÃO – requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área do conhecimento fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

306 – PSICOLOGIA – requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

307 – BIBLIOTECONOMIA – requisitos: (1) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Biblioteconomia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

ATIVIDADES TÉCNICAS DE APOIO OPERACIONAL (Códigos 400)

401 – TÉCNICO DE NÍVEL OPERACIONAL – requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico em Administração, fornecido por instituição de ensino autorizada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC

Saiba como se inscrever

As inscrições poderão ser feitas somente pela internet, na página eletrônica da organizadora, que será o Instituto Iades

No primeiro dia, o acesso poderá ser feito a partir das 10 horas, enquanto no último será até às 22 horas.

As taxas serão as seguintes:

ensino médio – R$ 40

nível superior – R$ 80

O pagamento da taxa poderá ser feito até o dia 22 de junho.

Saiba como serão as provas

No concurso ANPD, a aplicação das provas objetivas está prevista para ocorrer no dia 17 de agosto, no período da tarde, com duração de quatro horas.

A prova objetiva contará com 50 questões, da seguinte forma:

língua portuguesa e redação oficial – 8 questões, com peso 1

legislação administrativa – 8 questões, com peso 1

cidadania – 4 questões, com peso 1

conhecimentos específicos – 30 questões, com peso 2

Para a classificação final também serão considerados títulos, com limite de 12 pontos.

