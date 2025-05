Meia do Remo está internado na UTI com sangramento no cérebro

(Foto: Reprodução) – Meia do Remo sofreu traumatismo cranioencefálico após choque de cabeça no Re-Pa; próximas 48h são decisivas, segundo departamento médico

O Clube do Remo atualizou o estado de saúde do meia Jaderson, que sofreu um grave traumatismo cranioencefálico no clássico Re-Pa da última quarta-feira (7), após um choque de cabeça com o zagueiro Novillo, do Paysandu. O atleta permanece internado na UTI de um hospital em Belém, consciente, mas com sangramentos no cérebro.

De acordo com o chefe do departamento médico do Remo, doutor Jean Klay, Jaderson está sob acompanhamento intensivo e ainda não há previsão de alta nem retorno aos gramados. A equipe médica, que conta com o neurocirurgião Hamilton Araújo, avalia a cada duas horas a evolução do quadro. Jean Klay deu as informações em entrevista ao repórter Paulo Caxiado.

“Nesse momento a nossa prioridade é tentar evitar os riscos que cercam uma pessoa que teve um traumatismo cranioencefálico. Ele teve pontos de sangramento no cérebro e isso é uma coisa muito séria. A questão esportiva nós vamos deixar para o segundo plano”, explicou Jean Klay.

“Um paciente como o Jaderson é avaliado a cada duas horas. Estamos na fase de definir se a melhor conduta é a não-cirúrgica ou se ele vai partir para um procedimento cirúrgico. Uma vez que ele tiver a lesão resolvida, vem os desdobramentos. Como ele teve sangramentos no cérebro, precisamos que esse sangramento seja absorvido. Não vamos liberar um atleta para fazer atividade física se ele ainda tiver coágulos na cabeça. Não dá pra falar em previsão, mas vamos esperar. As próximas 48h são determinantes para os próximos passos”, completou Jean Klay.

Com isso, o jogador está fora do jogo de volta da final do Campeonato Paraense, no próximo domingo (11), às 17h, no Mangueirão. O Remo enfrenta o Paysandu com a vantagem do empate para conquistar o título estadual de 2025.

