Sobrinho mata tio após discussão no sudoeste do Pará

Foto: Reprodução | Ainda não se sabe qual teria sido a motivação do assassinato, mas populares dizem que teria sido por uma suposta discussão entre os dois.

A vítima identificada como Adeilton Rodrigues da Silva. Foi assassinado com disparo de arma de fogo no Travessão do Picadão, que fica na Gleba Assurini, na área rural de Altamira, no sudoeste paraense. O principal suspeito é o sobrinho, Vinicius Malagolli Rodrigues, de 21 anos.

O próprio irmão do suspeito foi quem procurou a delegacia de Polícia Civilem Altamira para informar sobre o caso. O crime teria acontecido há cerca de 120 km do porto da balsa no travessão. Uma testemunha mostrou que o assassinato era verdadeiro após mostrar para os policiais o vídeo da vítima morta caída no chão, após ser baleada.

Vinicius matou o tio supostamente com uma espingarda. Bico fino era conhecido na região e já trabalhou como caminhoneiro. Ainda não se sabe qual teria sido a motivação do assassinato, mas populares dizem que teria sido por uma suposta discussão entre os dois.

Uma equipe da Polícia Científica foi solicitada para ir até o local fazer a remoção do corpo da vítima e uma equipe da delegacia também foi até a localidade para conversar com testemunhas. Após o crime, Vinícius fugiu do local é até o momento não foi localizado pelos policiais, sendo considerado foragido. Denúncias que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima ao 181 ou 190.

