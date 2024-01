Sócio de galeria de arte de NY é encontrado morto em apartamento no RJ

Brent Sikkema, de 75 anos, foi encontrado morto com perfurações de arma branca pelo corpo na noite de segunda-feira (15).

Brent Sikkema, de 75 anos, sócio de uma galeria de arte de Nova York, foi encontrado morto na noite de segunda-feira (15), em um apartamento no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro. O corpo do norte-americano apresentava perfurações de arma branca. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.

Segundo a Polícia Civil, a perícia foi feita no apartamento da vítima. Brent é sócio da Sikkema Jenkins & Co. O corpo dele foi removido pelos Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML), no centro do Rio, para exames.

Ainda de acordo com as autoridades policiais, os investigadores vão ouvir testemunhas e estão em busca de mais informações para esclarecer o caso e identificar o responsável pelo crime.

Sikkema fundou a galeria em 1991. Na época, ela era chamada de Wooster Gardens, em referência à sua localização original, na Wooster Street.

Oito anos depois, o espaço foi ampliado e mudou para a 22nd Street, onde se encontra atualmente. O site oficial diz que o local abre espaço para exposições de pinturas, ilustrações, instalações, fotografia e esculturas, já brigou nomes como Kara Walker e Sheila Hicks, bem como fotógrafos em crescimento, incluindo Nikki S. Lee e Deana Lawson.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2024/10:32:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...