Soldador é condenado a 18 anos de prisão por atirar nas costas de mulher em Moju, no PA

O soldador Allen Sílvio Lobato de Melo, de 24 anos, foi condenado na última terça(17) a 18 anos de prisão por assassinato pelo Tribunal do Júri da Comarca de Moju, nordeste do Pará.

O crime foi cometido no dia 6 de novembro de 2016, na cidade de Moju. Segundo consta no processo, a vítima Fabiana Cordeiro Trigueiro morreu ao ser atingida por um disparo de arma de fogo nas costas.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), o júri não acatou as teses de absolvição por insuficiência de provas e legítimas defesas sustentadas pela defesa do réu. O conselho acolheu a tese do crime ter sido cometido de forma surpresa, já que o tiro foi pelas costas.

O réu respondeu a todo o processo preso por ser reincidente, condenado anteriormente pelo crime de lesão corporal, após ter efetuado disparos de arma de fogo em local com grande fluxo de pessoas. O acusado está preso na Cadeia Pública de Jovens e Adultos e não foi concedido a ele o direito de apelar em liberdade.

Por G1 PA — Belém

18/12/2019 16h58

