Prefeito recebe visita de deputado Estadual

O prefeito Ubiraci Soares – Macarrão recebeu na ultima sexta-feira(13) no dia do aniversario da cidade , a visita de cortesia do deputado Estadual, Hilton Aguiar (DEM). Na ocasião ficou registrado que através de seu intermédio, Novo Progresso foi beneficiado com recursos com ambulância, veículos para hospital , retro-escavadeiras e convênios com estado para serem aplicados na área de saúde e infra-estrutura.

Durante a conversa, prefeito e deputado debateram diversos assuntos em prol do Município, inclusive, algumas das demandas existentes e outros investimentos para a cidade.

Parceria vem dando certo

O Deputado Aguiar enfatizou que o prefeito que se preocupa com o seu município, deve ter apoio dos parlamentares nas esferas de governo para que em trabalho conjunto, possam captar recursos que atendam as necessidades da população. Desta maneira declarou o seu apoio à equipe de trabalho do Prefeito Macarrão e a população de Novo Progresso.

Na ocasião, Macarrão agradeceu mais uma vez o apoio do deputado e frisou da importância de parcerias como esta, que proporciona melhorias a favor da população e que acompanha o desenvolvimento da cidade.

Na oportunidade Hilton Aguiar visitou obras e participou de eventos em comemoração a aniversario da cidade e de confraternizações publicas em Novo Progresso. O deputado que representa a região oeste (Tapajos) do Pará, principalmente o município de Itaituba, destacou as riquezas naturais da cidade de Novo Progresso, colocando-se à disposição da cidade.

O Deputado foi único politico que visitou o município nesta ocasião.

