Publicação: 297/2019 – JOSELEIDE SILVA DOS SANTOS (MERCEARIA VICTORIA)

JOSELEIDE SILVA DOS SANTOS , (MERCEARIA VICTORIA) pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ n° 20.336.311/0001-33 e Inscrição Estadual n° 15.450.786-5, localizada na Rua Bélgica, n° 625, Bairro Jardim América, município de Novo Progresso/PA, torna público que recebeu junto a SEMMA/NP, o licenciamento ambiental simplificado- LAS nº 010/2019 com validade até 03/06/2021, para sua atividade de 32 – Comércio varejista. (minimercado com comércio varejista de carnes – açougue).

