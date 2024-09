Sorvete de açaí feito no Pará entra para lista dos mais icônicos do mundo, pela segunda vez

Sorvete de açaí da Cairu foi destacado por seu sabor rico e distinto que equilibra perfeitamente doçura e acidez. (Foto: Reprodução redes sociais)

Cairu, de Belém, ganhou título da enciclopédia TasteAtlas que elege pratos e receitas em todo o mundo

A sorveteria Cairu, em Belém, é destaque pelo segundo ano consecutivo na enciclopédia gastronômica TasteAtlas. Responsável por elencar os 100 pratos e receitas mais icônicos em todo o mundo, a publicação iincluiu de novo o sorvete de açaí da casa, por “seu sabor rico e distinto que equilibra perfeitamente doçura e acidez”, em sua lista.

“Esta lista apresenta as 100 gelaterias e sorveterias mais icônicas que deixaram uma marca indelével no cenário global de sobremesas. Ela abrange estabelecimentos que aprimoraram sua arte, às vezes até por mais de um século, servindo sabores consagrados como chocolate e pistache, ou combinações inventivas como ricota e pêra, sementes de gergelim e arroz”, descreve a enciclopédia sobre o que leva às escolhas.

Parte da lista da Tasteatlas em aparece a Cairu. Foto: Reprodução redes sociais

Como no ano passado, a Cairu foi definida como símbolo de orgulho regional e uma embaixadora dos sabores amazônicos pela TasteAtlas. “Seus sorvetes se destacam pelo uso de frutas nativas da Amazônia, exibindo os sabores únicos da região. Um dos seus sabores de sorvete mais icônicos é o açaí, que é muito amado por seu sabor rico e distinto que equilibra perfeitamente a doçura e a acidez”, escreve a publicação.

“Receber esse reconhecimento novamente e no ano que comemoramos 60 anos de Cairu é motivo de imenso orgulho. O açaí é símbolo de todo paraense e a menção na TasteAtlas fez com que gerasse uma curiosidade de consumo pelos turistas. E é inevitável não se apaixonar por esse sabor!”, disse Armando Laiun, roprietária da sorveteria ao G1.

Fundade em 1963, a Caiuru foi declarada patrimônio cultural de natureza material e imaterial, desde o ínicio deste ano.

Em 2022, a Cairu ficou em entre as 50 melhores sorveterias do mundo no Festival Mundial do Gelato, em Roma na Itália. Ela ficou no 32º lugar no ranking, e seu proprietário, Armando José Laiun Filho, recebeu o título de sorveteiro “de ouro” no mesmo evento.

A Cairu fica na Avenida Boulevard Castilhos França, Estação das Docas, Belém. Telefones: (91) 3246-9129/99100-2237.

Fonte: Portal Santarém / Alciane Ayres/Ascom-Semc e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/2024/09:34:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...