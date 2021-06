Assaltante morre com oração de pastor contra o “demônio”

Conforme laudo de necropsia, a causa da morte do suspeito foi definida como indeterminada | Foto:Reprodução

O pastor afirmou que o criminoso caiu duro após uma oração de “repreensão ao demônio”. Veja o que diz o laudo

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito que investigava um roubo a um grupo religioso que terminou com um dos bandidos morto após uma suposta oração de um pastor.

O crime foi cometido no dia 5 de junho. Um dos ladrões teve um mal súbito e morreu no local, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. À polícia, o pastor afirmou que o criminoso caiu duro após uma oração de “repreensão ao demônio” que fez. O outro envolvido chegou a desmaiar, mas acordou no outro dia, preso.

Conforme laudo de necropsia, a causa da morte do suspeito foi definida como indeterminada, já que não havia sinais de violência no corpo ou indícios claros do motivo da morte. Os peritos ainda relataram ter encontrado substâncias voláteis (“loló”) e cocaína em exames toxicológicos.

“A contaminação por essas substâncias, aliada à situação de estresse, pode ter corroborado com a causa morte do suspeito”, afirma o delegado Alex Dalton, que coordenou as investigações.

O caso

De acordo com relatos obtidos durante a investigação da Polícia Civil, o pastor e quatro fiéis estavam acampados e em oração na parte alta de uma serra, quando dois homens chegaram e anunciaram o assalto. Um deles, que usava uma réplica de revólver, exigiu que o grupo entregasse os celulares. Neste momento, o pastor fez uma oração e o homem morreu.

O outro suspeito confirmou à polícia as versões apresentadas pelas vítimas e pelas testemunhas. Ele contou ainda que, depois do mal súbito do comparsa, ele pegou um facão usado pelos fiéis para montar o acampamento para tentar coagir as vítimas e conseguir furtar os celulares delas.

No entanto, ele afirma que desmaiou no local após também ser repreendido pelo pastor. Quando recobrou a consciência, já não tinha mais os celulares. No dia do crime, o homem fugiu do local, mas se apresentou à polícia mais tarde.

