Submarino encontrado no Pará: Segup decide periciar a embarcação para descobrir procedência; vídeo

(Foto: Polícia Militar)- A embarcação, encontrada por pescadores no município de São Caetano de Odivelas, será transportada para Belém.

O semi-submersível encontrado por pescadores da comunidade do Aê, em São Caetano de Odivelas, na quarta-feira (21), será periciada em Belém. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou, na manhã desta quinta-feira (22), que a embarcação já está sendo transportada para capital com o auxílio da Marinha do Brasil.

A embarcação, que inicialmente era apontada como sendo um submarino, estava vazia quando foi localizada. No entanto, a Segup informou que as autoridades policiais devem realizar uma análise mais minuciosa que deve ajudar a descobrir qual a procedência e utilização do semi-submersível. Logo após a denúncia relacionada à embarcação, a polícia local fez o acionamento das autoridades cabíveis para que iniciassem as investigações sobre o motivo da embarcação estar na área. Conforme a Segup, apreensão foi feita por agentes do Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu), das Polícia Civil e Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Além disso, a Marinha do Brasil também deu apoio à ação.

Sobre o caso

Um grupo de pescadores da comunidade do Aê, em São Caetano de Odivelas, encontraram uma embarcação misteriosa na manhã da quarta-feira (21). Inicialmente, a população acreditava que se tratava de um submarino que havia encalhado próximo a área costeira da Região do Salgado, onde os moradores trabalham e vivem da pesca. Os populares acionaram a Polícia Militar para ir até a praia onde a embarcação estava e foi contatado que se tratava de um semi-submersível.

