Delivery em Belém: mensagem inusitada faz jovem repensar pedido: ‘como ou não como?’

Sabe aquela sensação difícil de definir entre amor e ódio? Se vale a pena comer algo ou faz mal? Se a gente merece determinada coisa ou não? Pois uma internauta de OLiberal.com passou por essa dúvida, nesta sexta-feira (4), e resolveu compartilhar com a gente…

Ao fazer um pedido de um frango empanado por um aplicativo de comida por delivery, eles enviaram uma mensagem junto para lá de inusitada…. Veja:

A mensagem “Comida gordurosa é romântica… Vai direto para o coração ” surpreendeu a jovem. “Juro que eu não esperava tamanha ‘audácia’… Como que vendem uma comida que te faz logo pensar: Como ou não como? Mas a verdade é que eu não estava num dia muito bom… Aperriada, ansiosa, com muito trabalho… Mas quando chegou o almoço com essa mensagem, eu ri muito… Melhorou meu dia 100%!, comentou Dafna Obadia.

Por: O Liberal com o Jornal Folha do Progresso em 05/03/2022/07:37:57

