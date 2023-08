Subprefeita de Castelo dos Sonhos é exonerada após reportagem do Fantástico

Sandra Matão foi multada em R$ 2,8 milhões por criar gado na Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, no Pará. – (Foto: Reprodução O Globo)



A subprefeita Sandra Matão, do Distrito de Castelo de Sonhos, município de Altamira, foi multada pelo ICMBio em R$ 2,8 milhões por criar gado na reserva.

Sandra Matão foi multada em R$ 2,8 milhões por criar gado na reserva.

Sandra foi exonerada nesta quarta-feira, após prefeito divulgar nota de afirmar desconhecer o caso (veja abaixo)

Reportagem do Fantástico – Área que deveria ser destinada exclusivamente à preservação tem criação de gado ilegal, desmatamento e trabalho análogo à escravidão no PA

Fantástico teve acesso a guias de trânsito de animais —documentos obrigatórios para o transporte de gado. Os papéis comprovam que bois criados ilegalmente Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, no Pará, são vendidos impunemente.

Área que deveria ser destinada exclusivamente à preservação tem criação de gado ilegal

O repórter Victor Ferreira esteve na região e mostra que, além de crimes ambientais, pessoas estavam sendo exploradas em trabalho análogo à escravidão.

O Fantástico e a Globonews sobrevoaram a Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, no Pará, criada em 2005 para proteger centenas de mananciais que abastecem os rios Xingu e Tapajós —dois dos mais importantes rios amazônicos.

O Fantástico também teve acesso a guias de trânsito de animais —documentos obrigatórios para o transporte de gado. Os papéis comprovam que bois criados ilegalmente na reserva são vendidos impunemente.

*A equipe flagrou uma área dentro da reserva biológica completamente tomada por boi;

*Uma operação do ICMBio pra apreender e retirar o gado da área de proteção ambiental;

*As multas destinadas aos proprietários locais;

*A situação das fazendas Sossego, Banhado Grande e Barro Duro, que ficam dentro da reserva e que têm grileiros ocupando as áreas;

*Os vaqueiros contratados pra reunir o gado trabalhavam de rosto coberto;

*Os caminhoneiros pagos para levar os animais foram ameaçados em grupos de mensagem;

*A destruição de pontes por parte dos criminosos, para dificultar a retirada do gado ilegal;

*O registro da família que saiu do Maranhão e foi trabalhar na fazenda Santo Antônio, que também fica na reserva – e que trabalhava em condições precárias com o gado (inclusive bebiam a água destinada ao gado).

A Prefeitura de Altamira diz que qualquer irregularidade praticada por servidores será apurada e caso seja confirmada, pode exonerar os envolvidos. A subprefeita Sandra foi multada pelo ICMBio em R$ 2,8 milhões por criar gado na reserva. Procurada, não respondeu às mensagens.

Nota – Prefeitura de Altamira se posiciona sobre matéria do Fantástico que denuncia criação de gado em reserva

No último domingo, 30 de julho, o Fantástico mostrou reportagem sobre ocupação ilegal em Reserva Biológica, no Pará. Segundo programa da Rede Globo, uma das áreas é usada como propriedade de criação de gado por Sandra Matão, subprefeita de Castelo de Sonhos, distrito de Altamira, localizado a 1.000 quilômetros da sede do município.

Prefeitura de Altamira se posiciona sobre matéria do Fantástico que denuncia criação de gado em reserva

“Caso sejam confirmadas as irregularidades, medidas cabíveis serão tomadas, incluindo a exoneração dos envolvidos”, diz nota

Na segunda-feira, o site oficial da Prefeitura de Altamira divulgou nota sobre o ocorrido. Leia a íntegra do posicionamento.

A Prefeitura de Altamira, até o presente momento, não recebeu nenhuma notificação oficial referente ao caso que pautou um programa de televisão neste domingo (30), uma vez que se trata de uma questão entre um órgão federal e uma pessoa física.

Tomamos conhecimento da situação por meio de reportagem e, diante disso, iniciaremos uma averiguação dos fatos. Queremos reiterar nosso compromisso com a transparência e responsabilidade na gestão pública.

Esclarecemos que qualquer irregularidade praticada por servidores comissionados ou concursados, durante a administração da Prefeitura de Altamira, será devidamente apurada. Caso sejam confirmadas as irregularidades, medidas cabíveis serão tomadas, incluindo a exoneração dos envolvidos.

É importante ressaltar que Altamira é o maior município em extensão territorial do Brasil e, um dos municípios com a maior floresta preservada do mundo. São aproximadamente 142.000 quilômetros quadrados. Nesse sentido, a atuação dos órgãos federais de fiscalizações e vigilância é sempre necessária e bem-vinda para garantir a proteção ambiental do nosso território.

Reafirmamos nosso comprometimento em manter a integridade e a conservação do meio ambiente em Altamira, buscando sempre a parceria com as instâncias federais para a proteção e preservação do nosso rico patrimônio natural. Leia nota na íntegra clique AQUI

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/08/2023/10:15:02

