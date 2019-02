Santarém sedia seminário que estimula a preservação dos rios

O Projeto Escola D’água é um movimento nacional que há quatro anos desenvolve trabalhos com as comunidades ribeirinhas. Programação continua até 29 de outubro.

Começou na quinta-feira (26) e segue até 29 de outubro em Santarém, no oeste do Pará, a programação realizada pelo projeto Escola D’água, que há quatro anos desenvolve junto às comunidades ribeirinhas um trabalho de conscientização para a preservação dos rios. O 1º Seminário de Educação Ambiental com Foco na Água acontece na Escola do Parque da Cidade com a participação de dez escolas indígenas da região do Rio Arapiuns e uma escola da área urbana de Santarém.

A professora Lucineide Pinheiro, coordenadora do projeto em Santarém, disse que o projeto trabalha três pilares junto às comunidades atendidas. “Esse é um projeto muito grande, funciona em quatro continentes, e cuida dos rios no mundo inteiro discutindo o uso sustentável da água no planeta e trabalhando sob três pilares básicos: educação, saneamento e saúde”, completou.

Na sexta-feira (27) foi realizada mais uma etapa do projeto, ocasião em que comunidades do rio Arapiuns receberam capacitação. O seminário conta com palestras, oficinas e apresentação de vídeos temáticos.

Para fazer parte do projeto, as escolas têm que estar próximas de cursos d’água, e onde nós percebemos problemas de falta de água ou mau uso dela. “Durante todo o seminário nós trabalhamos com a parte de formação e ecotécnica. Existe o ciclo de bananeiras, de açaí, que funcionam como fossas ecológicas evitando que a chamada água servida seja despejada no rio”, explicou a coordenadora do projeto no município.

A principal dificuldade para os ribeirinhos em relação à água é quando chega o período da vazante dos rios. Em muitas comunidades falta até água potável, por isso é importante preservar os rios.

A estudante Maria Elcilene, 15 anos, participa do projeto há três anos e conta da importância do projeto. “Às vezes nós não sabemos como aproveitar a água de maneira consciente, e com o projeto aprendemos através de palestras e oficinas. Como já faço parte há muito tempo, agora ajudo os professores a repassar os conhecimentos”, contou.

