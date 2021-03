Suspeição de Moro será julgada nesta terça-feira

O pedido para declarar a suspeição do ex-juiz Sergio Moro foi feito pela defesa de Lula. | Foto:Reprodução

A defesa de Lula usa como argumento para apontar a suspeição o fato de Moro ter recebido e aceitado convite para integrar o governo do presidente Jair Bolsonaro

Oministro Gilmar Mendes, presidente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), incluiu na pauta desta terça-feira (23), o julgamento da suspeição do ex-juiz Sergio Moro nas condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são do UOL.

A ação discute se Moro foi parcial nas condenações. O pedido para declarar a suspeição do ex-juiz foi feito pela defesa de Lula.

O julgamento foi suspenso no dia 9 de março, com empate de 2 votos a 2. Em tese, o voto do ministro Nunes Marques – que pediu mais tempo para analisar o processo – seria o decisivo, mas devolveu o caso para julgamento.

Os cinco ministros da turma decidem se Moro agiu com parcialidade ao condenar Lula no caso do triplex do Guarujá, investigação no âmbito da Operação Lava Jato no Paraná.

Retomada de julgamento

Em decorrência das condenações anuladas, Edson Fachin declarou extintas, por “perda de objeto”, as ações que questionavam a parcialidade de Moro, mas a Segunda Turma já havia começado a julgar uma dessas ações, em novembro de 2018.

Na época, após os votos de Fachin e Cármen Lúcia, Gilmar Mendes pediu vista e, desde então, não tinha apresentado o processo novamente para julgamento. No entanto, o ministro levou o caso para a turma nesta terça-feira, a fim de dar continuidade ao julgamento.

Com informações do UOL

