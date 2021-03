Novo Progresso completa 60 dias sem vice-prefeito

Prefeito e Vice tomam posse (Foto:Reprodução) – Com vice prefeito se recuperando da Covid-19 , o município de Novo Progresso, está sendo administrado sem vice-prefeito, desde que o Sr. Marconi da Unika (PATRIOTA), foi internado com sintomas de Covid-19 no mês de Janeiro deste ano.

“A lei municipal diz que na ausência do prefeito e/ou vice quem assume é o presidente da Câmara Municipal.”

Marconi começou a sentir os sintomas do novo coronavírus na última semana de janeiro e foi internado na Clínica Sinhá em Novo Progresso. Os sintomas pioraram e o vice-prefeito foi transferido para hospital na cidade de Sinop (MT), onde ficou na UTI. Uma radiografia, mostrou que parte do pulmão dele estava comprometido. Com a piora no quadro de saúde, o vice-prefeito ficou internado por aproximadamente duas semanas, a melhora veio aos poucos , Marconi teve que passar por sessão de hemodiálise. Ao receber alta Marconi foi para casa de parentes em Sinop (MT), onde continua até hoje fazendo fisioterapia com acompanhamento médico para sua recuperação.

Leia também:Vice-prefeito de Novo Progresso é diagnosticado com a Covid-19 – via @NpJornal

De acordo com informação Marconi teve serias complicações devido as sequelas da doença (C}ovid-19), a data de retorno ainda é incerta, disse.

Lei Municipal



Em decorrência a doença – Covid-19 – o município de Novo Progresso está fechando 60 dias sem vice-prefeito, a Lei Orgânica Municipal, aprovada pelos vereadores da cidade, estabelece que o prefeito e o vice-prefeito não devem se ausentar do município por mais de 15 dias sem a autorização da Câmara.

Por: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...