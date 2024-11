Suspeita de envolvimento na morte de PM é presa em Moju | PA

Foto: Reprodução | Suspeita de integrar facção criminosa estava foragida no Mato Grosso (MT).

A Polícia Civil do Pará (PCPA), por meio da Divisão de Homicídios (DH), cumpriu, na quinta-feira (28), um mandado de prisão preventiva contra uma mulher suspeita de envolvimento no homicídio de João Francisco Gonçalves de Sales Santos, subtenente da Polícia Militar, ocorrido em Moju, no mês de maio de 2022. A prisão aconteceu no Estado de Mato Grosso, com o apoio da Delegacia de Nova Bandeirante (MT).

De acordo com as investigações, além do homicídio, a mulher é suspeita de integrar a facção criminosa “Comando Vermelho” no município de Moju. As apurações indicam que o crime foi motivado pela quitação de uma dívida com a facção, além de ser uma vingança pela morte de um faccionado ocorrida dias antes.

A mulher, que estava foragida, foi localizada após diligências da PCPA no município de Nova Bandeirante, em Mato Grosso. Após os procedimentos legais cabíveis, a suspeita foi encaminhada ao Sistema Penitenciário Estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça.

“Essa foi mais uma, dentre as três prisões efetuadas pela Polícia Civil, de integrantes de facção criminosa envolvidos no crime. Além disso, a suspeita também tem envolvimento em atentados contra a vida de agentes de segurança pública. A troca de informações entre as Polícias Civis dos Estados foi essencial para que a prisão fosse cumprida”, acrescenta o diretor da Divisão de Homicídios, delegado Maurício Pires.

Fonte: PC/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2024/14:05:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...