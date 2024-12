Jornal Folha do Progresso continua no ranking dos “Sites Mais Acessados do Pará”

Vale lembrar que o site do Jornal Folha do Progresso, vem em destaque já alguns anos, marcando sempre entre os mais acessados do estado, competindo com sites da capital e região metropolitana de Belém, onde concentra a maior população paraense.

O Portal do Jornal Folha do Progresso (www.folhadoprogresso.com.br) é o terceiro mais acessado na região sudoeste, o Portal Plantão 24 horas News é o primeiro e o Giro Portal o segundo. O líder do estado é o Diário do Pará seguido do Portal ORM (O Liberal), ambos com sede na Capital (Belém). (veja o ranking abaixo)

Para aparecer no Similarweb é necessário que o site supere mais de 100 mil acessos mês.

A mais de 25 anos on-line o site www.folhadoprogresso.com.br vem liderando como o portal de Notícias e entretenimento mais acessado do Estado do Pará. Neste mês de novembro de 2024, o Jornal Folha do Progresso ficou em 13º no Ranking estadual publicado pelo Jornalista Carlos Mendes, com mais de 40 anos de jornalismo, Mendes já trabalhou nos maiores veículos de comunicação do estado do Pará, sendo eles: Rádio Clube do Pará, TV RBA, Jornal Folha do Norte, Jornal O Liberal, Jornal Diário do Pará.

Jornal Folha do Progresso, tem um grande número de acessos, e a credibilidade faz do Portal referência para outros sites a nível nacional e internacional. Conforme pesquisa no SimilarWeb, 97% dos leitores são Brasileiros e outros 13% de outros países. Os 15 estados que mais acessam o portal são; Pará, Maranhão,Amapá, Amazonas, Rondônia, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal,Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rio Grande do Sul e Roraima.

No Portal do Jornal Folha do Progresso, o leitor vai ficar por dentro de vários assuntos, que vão desde a cobertura de notícias da Cidade de Novo Progresso e o que está acontecendo no Pará, Brasil e Mundo.

A pesquisa é feito através de dados extraídos do Google Analytics de cada plataforma analisada. E para a classificação são utilizadas as métricas “Sessões”, que demonstram o número de vezes que um mesmo usuário entrou nos sites e navegou nas páginas.

“O ranking é uma ferramenta objetiva e capaz de situar os anunciantes, públicos e profissionais, em como realizar o investimento em publicidade com real impacto no leitor. Essa atratividade pode ser a nível municipal e arredores, macro regional, estadual ou mesmo nacional”, explica Mendes.

Abaixo, segue o ranking dos sites de notícias mais acessados do Pará, apurados no mês de Novembro de 2024 com a plataforma de SEO mais utilizada no mundo, a Similarweb.com.

