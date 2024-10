Sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil será na quinta-feira (24)

Sorteio das finais da Copa do Brasil será quinta. (Rafael Ribeiro/CBF)

Evento será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, mas terá transmissão pelo canal da entidade no YouTube.

A CBF agendou para quinta-feira o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético-MG. O evento será realizado às 15h na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e será transmitido ao vivo pelo canal da CBF no YouTube.As finais da competição de mata-mata estão agendadas para os dias 3 e 10 de novembro, os dois primeiros domingos do mês. E a ordem dos mandos será conhecida na quinta, dias depois de os times confirmarem suas classificações à decisão.

O Atlético eliminou o Vasco na semifinal ao empatar por 1 a 1 o jogo da volta, no sábado, em São Januário. Na ida, a equipe mineira havia vencido por 2 a 1. Já o Flamengo despachou o Corinthians com um empate sem gols no domingo, na Neo Química Arena, após vencer por 1 a 0 na primeira partida do confronto, em casa.

A equipe de Belo Horizonte busca sua terceira conquista em sua terceira final na Copa do Brasil, enquanto o time carioca mira o quinto título em sua décima decisão, um recorde na competição. O Flamengo esteve nas duas últimas finais, com uma derrota no ano passado e o troféu em 2022.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2024/07:48:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...