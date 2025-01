Suspeito de homicídio registrado em Curionópolis é preso em Parauapebas (PA)

A imagem mostra a vítima do homicídio, Antônio Wilame Sousa de Deus. (Foto:Reprodução/ Correio de Carajás).

Crime teria ocorrido após a vítima jogar uma latinha de cerveja no suspeito

Rafael dos Santos Silva, de 26 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (23), no bairro Nova Carajás, em Parauapebas, no sudeste paraense.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo assassinato de Antônio Wilame Sousa de Deus, ocorrido em novembro do ano passado no município de Curionópolis.

A Polícia Civil cumpriu o mandado por volta das 8 horas, na mesma data que o documento foi expedido pela Vara Única de Curionópolis.

O magistrado descreve no documento que “a materialidade delitiva está devidamente comprovada no inquérito policial, tanto pela certidão de óbito do cadáver quanto nos depoimentos colhidos”, desta maneira, segundo o juiz, “há elementos que indicam o denunciado como sendo o autor do delito”.

Conforme o inquérito policial, a vítima morreu com disparos de arma de fogo por causa de uma discussão ocorrida minutos antes do crime, quando o investigado supostamente teria jogado uma lata de cerveja na vítima. Rafael responde a outros processos no Pará.

O ato processual, que se trata de fase do processo no qual são colhidos indícios e evidências por meio da oitiva de testemunhas, acontece daqui duas semanas (18), às 9h, de modo híbrido, na sala de audiências da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Outra razão apontada pelo juiz para a prisão do investigado é a necessidade de se “restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social”.Desde a data do crime, a equipe da Polícia Civil de Curionópolis monitorava a localização do suspeito, sendo o responsável por informar aos agentes de Parauapebas o novo endereço dele, onde foi preso.Rafael foi conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde está à disposição da justiça. (Com informações do site Correio de Carajás).

