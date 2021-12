Renda Pará: com novo decreto, apenas famílias vacinadas receberão benefício

Cada beneficiário vai receber R$ 100, mas pagamento será condicionado à vacinação (Foto:O Liberal)

O governador Helder Barbalho anunciou, na manhã desta sexta-feira (3), que o Estado terá uma nova rodada do programa especial de transferência de renda criado durante a pandemia, denominado Renda Pará. Assim como nas duas primeiras rodadas, serão distribuídos R$ 100 reais às famílias cadastradas no antigo programa Bolsa Família (hoje Auxílio Brasil). Pagamento começa no dia 9 de dezembro.

De acordo com o governador, ao todo, o programa alcança um milhão de famílias. Portanto, o investimento para esta terceira rodada foi de R$ 100 milhões. Porém, com uma nova regra: só vai receber quem comprovar que está vacinado contra a covid-19.

“Dessa vez, nós estamos fazendo o Renda Pará Vacinado. Ira receber o recurso todos os usuários do Bolsa Família eu estejam vacinados, em dia com sua vacina. Aqueles que não estiverem, não serão contemplados com esse benefício. Por isso, estamos prestigiando quem se vacinou”, disse Helder.

