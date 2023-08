Suspeito de matar companheira a facadas no Maranhão é preso no Pará

José Antônio Silva de Sousa foi preso nas primeiras horas desta terça-feira, 29 – (Foto:Reprodução).

José Antônio Silva de Sousa foi preso em posse de uma arma de fogo calibre 20, o que também configurou um crime relacionado à posse

José Antônio Silva de Sousa, também conhecido como “Henrique”, foi preso nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (28), na zona rural do município de Jacundá, sudeste paraense. O homem estava com mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela justiça do Maranhão. Ele é suspeito de matar a própria companheira, Francisca Costa da Silva, a facadas.

De acordo com a imprensa maranhense, o crime de feminicídio ocorreu em 30 de junho passado, dentro da residência da vítima, no povoado Centro dos Farias, zona rural da cidade de Bom Lugar, localizada a 288 km de São Luís. Francisca morreu sete dias depois.

A equipe policial conseguiu prender o suspeito com base em informações repassadas pelas autoridades maranhenses. Durante a prisão, ele foi encontrado em posse de uma arma de fogo calibre 20, o que também configurou um crime relacionado à posse ilegal de arma.

Testemunhas relataram que, na noite do crime, José Antônio e Francisca estavam em uma festa na localidade, quando ele repreendeu a vítima por estar vestindo uma blusa que deixava os ombros à mostra. Também segundo as testemunhas, ele a insultou e ameaçou de forma abusiva. Mais tarde, ao retornarem para casa, ele agrediu Francisca com golpes de faca, resultando em ferimentos graves.

Francisca foi encontrada ferida no quintal de sua casa e socorrida por vizinhos. Ela foi levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

As investigações da polícia maranhense indicaram que José Antônio fugiu do local após as agressões, levando consigo duas espingardas e a faca usada no crime.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/08/2023/09:35:56

