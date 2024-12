Criminoso morre ao trocar tiros com a PM em Parauapebas | PA

Foto: Reprodução | Com o apoio da Polícia Civil, a guarnição conseguiu localizar os suspeitos e se deslocou para realizar uma abordagem.

Policiais do 23º Batalhão de Polícia Militar (23º BPM), unidade vinculada ao Comando de Policiamento XIV (CPR IXV), em conjunto com a Polícia Civil, realizaram a prisão de um indivíduo pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo no município de Parauapebas, na última sexta-feira (20).

No dia anterior, quinta-feira (19), a equipe recebeu informações de que um grupo de indivíduos havia realizado um roubo em uma loja de eletrônicos nas proximidades da Rua do Comércio. Com o apoio da Polícia Civil, a guarnição conseguiu localizar os suspeitos e se deslocou para realizar uma abordagem.

Os suspeitos perceberam a chegada da polícia e dispararam contra a guarnição, que imediatamente revidou a injusta agressão. Durante a fuga, um dos suspeitos foi interceptado; um foi atingido, enquanto outro conseguiu escapar. O indivíduo alvejado foi encaminhado ao Hospital Geral de Parauapebas, mas não resistiu aos ferimentos.

No local, foram apreendidos um revólver calibre .38 com dez munições, uma pistola calibre .45 contendo 15 munições e seis aparelhos celulares, todos considerados material roubado da loja. A guarnição encaminhou os materiais e o suspeito à Delegacia de Polícia do município para os procedimentos necessários.

