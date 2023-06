Suspeito de matar mulher a facadas em motel no Dia dos Namorados está preso em hospital, diz polícia

Mulher é morta a facadas em motel em Belém. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Ravana Rocha Thomás, de 25 anos, foi morta em Belém na segunda-feira. Suspeito se feriu e está custodiado em hospital.

O homem suspeito de matar a facadas a Ravana Rocha Thomás, de 25 anos, segue internado em um hospital da Grande Belém. A Polícia Civil confirmou nesta sexta-feira (16) que ele está preso custodiado.

A vítima foi morta com 22 facadas no dia dos namorados dentro de um motel no bairro Pedreira, em Belém. A polícia foi chamada após vizinhos ouvirem os gritos. Depois de atacar a mulher, ele se feriu e foi socorrido.

Segundo a Polícia Civil, nesta quinta-feira (15) o homem, identificado como Samuel Ferreira da Silva, 35 anos, segue internado “após ser preso em flagrante pelo crime de feminicídio”. Questionada pelo g1, a polícia não informou o estado de saúde e se ele chegou ou não a ser ouvido. O g1 não conseguiu contato com a defesa dele.

Ravana foi morta na noite de segunda-feira (12). A polícia não informou qual era a relação dos dois. “O caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Feminicídios e pela Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, em Belém”, segundo a Polícia Civil, que ouviu testemunhas.

De acordo com a perícia, os indícios são de crime foi planejado. “Ele trouxe a arma, tinha intenção de matar. Ele atingiu a vítima com diversas facadas, não foi só uma, então isso mostra a intenção explícita de matar”, afirmou a perita Virgína Paiva.

Até o momento não se sabe a natureza do relacionamento dos envolvidos e nem o motivo do crime, pontos que devem ser esclarecidos com a investigação, que deve seguir pela divisão de homicídios da Polícia Civil (PC).

Fonte: | g1 Pará — Belém

