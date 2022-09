Criança de 5 anos morre atropelada por caminhão no Pará

Vítima estava andando em sua bicicleta infantil quando foi atingida pela carreta no município de Capanema. (Foto:reprodução Redes Sociais)

Pedro Daniel andava de bicicleta quando foi atingindo pelo veículo na manhã deste sábado

Segundo o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (RENAEST), da Secretaria Nacional de Trânsito, pasta do Ministério da Infraestrutura, somente no ano passado 11.647 pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito, ou seja, a cada dia, 32 perderam a vida em acidentes

Uma criança morreu na manhã deste sábado (19), após ser atingida por uma carreta no município de Capanema, região nordeste do Pará. A vítima identificada como Pedro Daniel tinha cinco anos.

De acordo com testemunhas, o menino estava andando de bicicleta pela Avenida Centenário quando viu a carreta vindo em sua direção e a criança parou debaixo do veículo.

O motoristas, que estava bastante abalado após o acidente, ainda. tentou desviar, mas não teve êxito, não conseguindo frear. Ele ficou no local até a chegada da polícia.

A Polícia Militar também esteve no local até a chegada da Polícia Científica do Pará que fez a remoção do corpo da criança.

Por:Jornal Folha do Progresso em 18/09/2022/07:05:53 com informações de Wesley Rabelo e DOL

