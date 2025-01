Suspeito de matar policial penal é preso em Belém (PA)

Acusado foi preso em Belém — Foto: Ascom/PC

Policial penal Jeferson Marques da Silva foi morto a tiros em abril de 2024, no bairro do Mangueirão.

Uma operação da Polícia Civil prendeu um homem suspeito de participar de um homicídio de um policial penal em abril de 2024. A prisão ocorreu em Belém nesta sexta-feira (24).

O policial penal Jeferson Marques da Silva foi morto a tiros em 11 de abril de 2024, no bairro do Mangueirão, em Belém.

Segundo testemunhas, Jeferson Marques da Silva estava no carro quando foi alvo de quatro homens armados que estavam em duas motos.

Segundo a PM, o agente de segurança atuava em Castanhal e já sofria ameaças. O agente deixou mulher e um filho.

A prisão

A prisão do suspeito foi resultado de uma investigação que iniciou pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos, que já estava apurando crimes de roubo na Região Metropolitana de Belém.

Após a localização do suspeito, foi averiguado que Anderson já tinha um mandado de prisão em aberto, referente a homicídio de um policial penal, caso que estava em investigação pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos.

Após a captura, o suspeito foi apresentado na Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos para a adoção das medidas legais cabíveis. Outros suspeitos já foram presos antes, em maio de 2024 e também em novembro. As investigações seguem em andamento para elucidar o caso.

