Vale Gás: Saiba quando começa o pagamento dos R$ 100 para famílias no Pará

Valor é destinado a famílias em situação de extrema vulnerabilidade social (Foto:Reprodução)

Os R$ 100 devem ser destinados para a compra de um botijão de 13 quilos a famílias em situação de extrema vulnerabilidade social no Pará

A terceira etapa do programa “Vale Gás”, que garante o valor de R$ 100 para a compra de um botijão de 13 quilos a famílias em situação de extrema vulnerabilidade social no Pará, será paga a partir desta segunda-feira (14), em qualquer agência do Banco do Estado do Pará (Banpará). (As informações são do O Liberal).

Segundo informou o Governo do Estado, os beneficiários precisam ter renda per capita igual a zero, estar incluídos no Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal, e receber o Auxílio Brasil (que substituiu o Bolsa Família).

Quem paga o Vale Gás?

O pagamento é feito com base no calendário elaborado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster). Para concretizar mais esta etapa, o governo investiu quase R$ 10 milhões do Tesouro Estadual. Até o momento, o programa já alcançou 107 mil pessoas, um investimento de quase R$ 11 milhões.

Renda Pará e Reencontro com a Escola

Já os beneficiários dos programas “Renda Pará e “Reencontro com a Escola” que ainda não haviam sacado os valores nos prazos anteriores tiveram entre os dias 3 e 10 de março para ter acesso aos recursos. Desde a criação de ambos, já foram beneficiadas mais de 980 mil pessoas, que receberam mais quase R$ 140 milhões em recursos próprios do Estado.

O titular da Seaster, Inocêncio Gasparim, reforça a importância de o governo garantir assistência em momentos críticos. “O ‘Renda Pará’ surge em um momento delicado da economia, e significa um esforço do governo para cuidar de famílias com menor renda, que foram profundamente afetadas pelo aumento dos preços dos alimentos. É uma contribuição para que os paraenses continuem podendo se alimentar todos os dias, tendo em vista a alta dos preços”, destacou.

Programas sociais são uma nova oportunidade

Motorista de aplicativo, Valdinei Augusto Navarro é pai de uma estudante do 6º ano e conta que não havia conseguido fazer o saque para a filha pelo “Reencontro com a Escola” no cronograma regular, e ficou feliz por ter uma nova oportunidade.

“Eu vim aqui receber o auxílio dela com uma expectativa boa de que esse dinheiro vai ajudar na renda da nossa família. Vou comprar algo de alimento. Na pandemia, tivemos muitas dificuldades, passamos fome um pouquinho”, desabafou Valdinei.

“É difícil manter a criança na escola, ainda mais no tempo que não estava tendo aula presencial. Vai ajudar bastante nossa família, o estudo dela e vamos tocar para frente”, completou o motorista de aplicativo.

Jornal Folha do Progresso em 14/03/2022/

