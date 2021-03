Suspeito de roubar objetos e matar idoso é preso, em Santarém

Alex Pimentel foi apresentado à UIP Santarenzinho na tarde desta segunda, 8 — Foto: Tracy Costa/G1

Crime completa um mês nesta segunda-feira (8). Alex Pimentel foi encontrado pela Polícia na casa da mãe.

Após investigações, foi preso na tarde desta segunda-feira (8), no bairro Maracanã, o suspeito de assassinar o idoso Jucelir José Teles, de 77 anos. Além de matar o idoso, Alex de Sousa Pimentel, também é suspeito de ter roubado a televisão e o celular da vítima. De acordo com a Polícia, há outras pessoas envolvidas nesse crime.

Alex foi encontrado na casa da mãe dele, também no bairro Maracanã, e já na UIP Santarenzinho disse que não contaria nada sobre o ocorrido.

Segundo o delegado de Polícia Civil, Erik Peterson, no local do crime foram colhidas uma camisa, uma faca e um cordão, esses objetos ajudaram a identificar o suspeito.

“Através desse cordão com pingente de águia, identificamos um dos suspeitos, que teria levado a televisão para casa dele, mas quando fomos até lá, ele não estava. Colhemos depoimentos de testemunhas e, encaminhamos as provas para a perícia, que colocam o suspeito no local do crime”, explicou o titular da UIP Santarenzinho.

Idoso foi encontrado morto em casa no bairro Maracanã — Foto: Redes sociais

A vítima, que era conhecida como “Juca”, morava sozinha. O corpo do idoso foi encontrado por familiares, com marcas de espancamento e a Polícia suspeita que ele tenha morrido por asfixia mecânica, já que ele também estava com marcas no pescoço.

Ainda de acordo com o delegado, as investigações apontam para o envolvimento de mais duas pessoas. “Ele já disse que não vai falar. Nós o encontramos em sua residência e cumprimos o mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª vara criminal de Santarém”, disse o delegado.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

