Suspeito de se relacionar com mulheres pela internet para aplicar golpes é preso

Abner pode responder pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica. Foi preso na manhã desta sexta-feira (7), no bairro da Marambaia, em Belém, um homem identificado como Abner Carlos Pereira, de 26 anos. Ele é suspeito de criar perfis falsos nas redes sociais e se passar por empresário, para aplicar golpes em mulheres com as quais se relacionava depois de ganhar a confiança delas.

