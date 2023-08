Municípios do Pará têm desligamentos de energia para realização de serviços na rede; veja locais e horários

Interrupção será necessária para manutenções e outros serviços na rede elétrica, segundo a concessionária responsável. — Foto: Divulgação

Principais serviços prestados são substituições de postes e de componentes da rede, obras de expansão e melhorias, implementação de novas tecnologias, inspeções técnicas, entre outros.

Municípios do Pará terão desligamentos de energia elétrica durante esta semana, até a próxima sexta-feira (11), para a realização de serviços na rede pela concessionária responsável.

Os desligamentos são programados e ocorrem em trechos de várias cidades, para que, de acordo com a empresa, os serviços sejam realizados com o objetivo de manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes.

Segundo a concessionária, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros.

Para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, já que a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente, conforme pontuou a concessionária.

Confira locais e horários por dia

Município de Marabá, bairro Nova Marabá. Folha 28: terça-feira, dia 8.

Horário: das 9h às 13h30

Folha 28, nas quadras: 9, 10, 43 e especial.

Município de Marituba, bairro Bela Vista: terça-feira, dia 8.

Horário: das 9h25 às 12h30

Ruas: Adelaide, Saturnino, São José, São Sebastião.

Travessa São Francisco.

Vila Tropical, acesso Rodovia Br 316.

Município de Mocajuba, bairro Cidade Nova: terça-feira, dia 8.

Horário: das 8h15 às 13h15

Ruas Euclides Moreira Pontes e João Veiga, entre travessa João Ribeiro e travessa José Marcilio Dias.

Travessas Perpétuo Socorro, Jurandir Guimaraes e José Marcilio Dias, entre rua José Pimentel e rua João Veiga.

Município de Canaã dos Carajás, bairro Centro: terça-feira, dia 8.

Horário: das 10h às 13h

Ruas Ulisses Guimarães e Castanheira, entre as ruas Carajás e Carajás II.

Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Fortaleza e Carajás II.

Rua Carajás II, da rua Castanheira até o final.

Município de Tomé-Açú, zona rural: terça-feira, dia 8.

Horário: das 9h às 13h

Estradas Ubim e do Mariquita.

Ramais: Breuzinho, do Areial, do Livramento, do Teknay, do Ture, Pytauan, São José, Ture II e Ubim.

Aldeias Nova, Tecnay, Uiranu, Yriwar, Pytauan, Ture e Breuzinho

Vilas: Maranhense, São João, do Livramento

Comunidade: Areial.

Município de Belém, bairro Guamá: quarta-feira, dia 9.

Horário: das 9h45 às 13h45

Travessa 14 de Abril, entre rua Silva Castro e avenida Engenheiro Fernando Guilhon.

Município de Canaã dos Carajás, bairro Via Oeste: quarta-feira, dia 9.

Horário: das 11h30 às 14h30

Ruas C, D, E, H.

Horário: das 10h35 às 13h

Ruas A, C, E.

Horário: das 10h40 às 13h05

1. Ruas C, E, G.

Horário: das 11h35 às 14h35

Ruas C, E, G, J.

Horário: das 14h25 às 17h15

Ruas C, E, H

Horário: das 14h30 às 17h25

Ruas B, D, F.

Município de Parauapebas, Brasil Novo: quarta-feira, dia 9.

Horário: das 14h às 17h30

Ruas Bela Vista e Sedere.

Município de Aveiro: quarta-feira, dia 9.

Horário: das 10h às 12h

Todo o município.

Município de Baião, zona urbana: quarta-feira, dia 9.

Horário: das 8h30 às 12h30

Rua Cametá, entre as ruas Júlio Brito e Levindo Rocha.

Rua dos Vieiras.

Travessa Rosa Lemos e Vila Cametá.

Município de Canaã dos Carajás, bairro Centro: quinta-feira, dia 10.

Horário: das 10h às 13h

Rua Cristo Rei, entre avenida dos Pioneiros e rua São Francisco,

Rua Amazonas, entre as Ruas Faisal e Castanheira.

Rua São Francisco, na Rua Cristo Rei.

Rua Carajás, entre as ruas Amazonas e Castanheira.

Município de Baião, zona rural: quinta-feira, dia 10.

Horário: das 8h40 às 12h40

Vilas Itatá, Alto Apei, Igarapézinho, Matacura, São Joaquim do Ituquara, Paxiubal e Flexal.

Município de Belém, distrito de Icoaraci, bairro Cruzeiro: sexta-feira, dia 11.

Horário: das 9h às 14h

Rua 2 de Dezembro, entre avenida Doutor Lopo De Castro e Travessa Itaboraí

Rua Santa Izabel, entre avenida Doutor Lopo De Castro e travessa São Roque.

Travessa São Roque, entre rua Santa Izabel e rua 2 de Dezembro.

Município de Benevides, bairro Murinim: quinta-feira, dia 10.

Horário: das 10h às 16h

Avenida Martinho Monteiro, entre rua Juquiri e rua Nagib Salomão Rossi.

Rua Patrimônio, entre avenida Martinho Monteiro e passagem Canaã.

Rua São Pedro, entre passagem São João e rua Nagib Salomão Rossi.

Passagem São João.

Município de Barcarena, bairro Nazaré: sexta-feira, dia 11.

Horário: das 10h às 15h

Rua Lameira Bittencourt, entre travessa Jerônimo Pimentel e travessa Agostinho Cardoso da Silva.

Travessa Agostinho Cardoso da Silva, entre Rua Lameira Bittencourt e avenida Cronje da Silveira.

Município de Barcarena, zona rural: sexta-feira, dia 11.

Horário: das 9h às 13h

Estrada do Arapari.

Vilas: São Sebastião, São Felipe, Arauaia, Ilha Costa e Arapari.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2023/08:58:07

