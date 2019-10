Polícia apreende quase um mil pés de maconha em plantação no Moju

(Foto:Reprodução) – Dois homens que estava vigiando a plantação foram presos no local

A 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) descobriu no final da tarde deste domingo (13) uma grande plantação de maconha em Moju, no nordeste paraense, prendendo dois responsáveis pela planta de onde se extrai a droga ilegal no Brasil.

Por volta de 17h, policiais receberam uma denúncia anônima de que no Ramal do Badarote, que fica na região do Alto Moju, próximo à Vila Cetim, havia uma plantação de maconha e comercialização de droga. Com a informação em mãos, os policiais adentraram em uma mata fechada e, após uma busca extensa, conseguiram efetuar a prisão de dois suspeitos que se encontravam na entrada da plantação e estavam como “olheiros” no local, vigiando a trilha que levava às plantas.

Maicon da Silva Ramos de 29 anos e Wellington Teixeira Lira, de 27 anos, foram autuados por tráfico de drogas. Os homens levaram as guarnições da PM até o local exato do plantio da droga e, chegando no local, outros criminosos fugiram para dentro da mata ao perceberem a aproximação de policiais.

Com os dois presos já imobilizados, os policiais conseguiram efetuar a colheita da plantação de maconha e encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil do Moju. Segundo a contabilização da polícia, no local, foram apreendidos entre 800 a 1000 pés de maconha. Na plantação, foi apreendida ainda uma motocicleta Honda Pop, de cor preta.

