Suspeitos de assalto levam surra de populares, em Santarém

(Foto:Reprodução) – No início da tarde desta segunda-feira (10), dois indivíduos foram capturados e agredidos por populares após tentarem subtrair duas baterias automotivas de uma residência situada na grande área do Santarenzinho, em Santarém.

De acordo com o proprietário do imóvel, a tentativa de furto ocorreu no horário de almoço. Uma senhora avistou os assaltantes que ainda o ameaçaram com uma faca antes de fugirem correndo. A vítima foi então surpreendida por moradores, que a alertaram sobre a ação criminosa.

Um dos suspeitos, Rafael Gomes, recebeu várias pauladas de populares e teve que ser receber atendimento médico de uma equipe do SAMU. Já o outro, Izaque Garcia Nascimento, foi amarrado a um poste até a chegada da Polícia Militar.

Os elementos, que já têm passagens pela polícia e são conhecidos no bairro por cometerem vários delitos, foram encaminhados à Unidade Integrada de Polícia (UIPP) do Santarenzinho para os procedimentos cabíveis.

